LG تكشف عن شحن لاسلكي عالي السرعة للهواتف الذكية

أعلنت شركة "إل جي LG" الكورية أنها طورت جيلاً جديداً من أجهزة الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية توفر سرعة عالية في الشحن، توازي سرعة الشحن عبر الوصل السلكي المباشر بالمأخذ الكهربائي.

وقالت الشركة إن التقنية الجديدة التي قامت بتطويرها تعمل باستطاعة 15 واط، وتتيح شحن البطارية الفارغة تماماً بنسبة تصل إلى 50% من الشحن خلال نصف ساعة فقط، وهي نفس النسبة التي توفرها تقنية الشحن السريع السلكية المتاحة في هواتف على غرار سامسونغ "غالاكسي إس 7".

وأضافت "إل جي LG" أنه سيتم استخدام التقنية الجديدة في أجهزة الشحن اللاسلكي القادمة والتي سيبدأ إنتاجها تجارياً في فترة لاحقة من العام الحالي، كما أكدت أن التقنية متوافقة مع الجيل الحالي من الهواتف الذكية الداعمة للشحن اللاسلكي بمعياري Qi و PMA.

ورغم أن سامسونغ أعلنت العام الماضي عن تقنية الشحن اللاسلكي السريع لهاتفها "نوت 5"، وكذلك لهاتفي "إس 7" و "إس 7 إيدج" هذا العام، إلا أن هذه التقنية خاصة بهواتف سامسونغ فقط ولا يدعم الشاحن اللاسلكي الخاص بها الهواتف الأخرى.

يذكر أن تقنية الشحن اللاسلكي ورغم توفرها في الأسواق منذ عدة سنوات لم تشهد انتشارا ًكبيراً بعد، وحتى "إل جيLG " نفسها لم تدعم التقنية في هاتفها البارز الأخير LG G5، كما أن تقنيات الشحن اللاسلكي الحالية بطيئة مُقارنةً بالشحن التقلدي.