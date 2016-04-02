كذبة أبريل من غوغل قاسية هذا العام

جاءت كذبة الأول من أبريل التي حاولت بها غوغل، الجمعة، ممازحة مستخدمي بريد جي ميل قاسية إلى حد أن بعض الموظفين قالوا إنهم فقدوا وظائفهم.

ووضعت خدمة البريد الإلكتروني الأشهر زراً قرب ذلك المخصص لإرسال الردود تظهر فيه شخصية مينيون الكرتونية يسقط منه المايكروفون على الأرض.

لكن بعض المستخدمين لم يروا الجانب المضحك في الشخصية، وفق ما نشر موقع "تليغراف" الإنجليزي، وذهبوا إلى أنها أظهرتهم بمظهر غير مهني ما كلفهم وظائفهم.

وبعض المستخدمين كان قد أرسل رمز "المينيون" من دون قصد وقد خسر جراء ذلك مقابلة مرتباً لها منذ أشهر، بالتالي لم يحصل على عمل.

وردت غوغل على اللغط الذي حصل جراء هذه "الكذبة" حيث قال متحدث باسم الشركة "حسناً، يبدو أننا خدعنا أنفسنا هذا العام. لقد سببت المزحة صداعاً أكثر من الضحك، نأسف حقاً"، بعد أن أزالت هذه الخاصية.