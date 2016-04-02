واتس آب.. تصميم جديد لكاميرا التطبيق

أطلقت واتس آب الجمعة نسخة تجريبية جديدة لتطبيقها على نظام التشغيل أندرويد، تجلب معها تصميماً جديداً لواجهة خاصية الكاميرا الخاصة بالتطبيق.

وتظهر واجهة الكاميرا في الإصدار التجريبي، الذي يحمل الرقم 2.16.4 أو 2.16.5، من تطبيق واتس آب وقد تغيرت مع أيقونات بتصميم أبسط ومسطح يشبه إلى حد كبير تطبيق الكاميرا الخاص بهواتف آيفون الذكية.

وفي التصميم الجديد، يختفي زر التصوير مع دائرته الزرقاء الداخلية ليتحول إلى زر أبيض، كما تغيرت أيقونة الفلاش، وأيقونة التبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية، وأضافت الشركة إمكانية الاختيار من الصور الموجودة في الاستوديو.

ويمكن للمستخدم التقاط صورة عن طريق النقر على زر التصوير، أو الضغط المطول عليه لتسجيل فيديو.

وبعد التقاط الصورة أو الفيديو، يظهر أن واجهة المشاركة والتعليق تغيرت مع إضافة زر واحد فقط للإرسال بعد إزالة زر الإلغاء، وهو الأمر الذي أصبح يتم بمجرد النقر على زر التراجع الخاص بالهاتف.

تأتي النسخة التجريبية هذه بعد أيام قليلة من إطلاق نسخة أخرى جلبت معها عدداً من المزايا، أبرزها إمكانية الرد على الرسائل من الإشعارات مباشرة، إضافة إلى عدة خيارات جديدة لجهات الاتصال والمجموعات، وخلفيات الشاشة، وعرض اسم المستخدم والحالة مع الصورة الشخصية ضمن قسم الإعدادات.

يُذكر أن النسخة التجريبية الجديدة لم تتوفر بعد على متجر غوغل بلاي ولكن يمكن تنزيلها وتثبيتها يدوياً.