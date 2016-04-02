"FBI": سنساعد في فك تشفير أجهزة عندما يسمح القانون

أكد مكتب التحقيقات الاتحادي "FBI" لأجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة أنه سيساعد في فك تشفير أجهزة هواتف محمولة مثل "آيفون" للمساعدة في سير التحقيقات عندما يسمح له القانون والسياسة العامة بذلك.

وقال مكتب التحقيقات في خطاب أرسله أمس الجمعة للسلطات المحلية إنه يتفهم التحديات التي تواجه السلطات في ظل افتقارها للأدوات اللازمة لمراقبة اتصالات المشتبه بهم الذين يستخدمون أجهزة الهواتف المحمولة المشفرة والتحقيق فيها.

وأضاف: "سينظر مكتب التحقيقات بالقطع في أي أداة ربما تفيد شركاءنا ملتزماً بالنهج الذي يسير عليه منذ فترة طويلة".

وجاءت الرسالة بعد 5 أيام من إعلان وزارة العدل الأميركية أنها أسقطت دعوى قضائية على شركة "أبل" ونجحت في فك تشفير جهاز "آيفون" استخدمه سيد فاروق الذي أطلق النار على مجموعة من الأشخاص في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا في ديسمبر فقتل هو وزوجته 14 شخصاً وأصابا 22 آخرين.