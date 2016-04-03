تسريب أول صورة لهاتف "نوكيا" بنظام أندرويد

سرّب موقع إلكتروني معني بشؤون نظام التشغيل أندرويد صورة قال إنها لأول هاتف ذكي من إنتاج شركة نوكيا بعد صفقة الاستحواذ التي أبرمتها مع مايكروسوفت في العام 2013.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في شهر سبتمبر 2013 عن الاستحواذ على قطاع الهواتف الذكية التابعة للشركة الفلندية مقابل 7.2 مليارات دولار، وبموجب تلك الصفقة لا يحق لنوكيا إنتاج أي هاتف يحمل علامتها التجارية حتى العام 2016.

وفي 14 يوليو 2015، أكد الرئيس التنفيذي للشركة راجيف سوري أن نوكيا ستعود إلى سوق الهواتف الذكية في العام 2016، وقبل ذلك وبعده انتشرت الكثير من الشائعات عن هاتف ذكي يحمل اسم “نوكيا سي1” Nokia C1.

وسرب موقع Android Authority صورة لهاتف ذكي قال إنه حصل عليها من مصدر من داخل نوكيا وهي رسم تصوري لهاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد. وقال الموقع المتخصص في أخبار نظام أندرويد التابع لشركة جوجل إن الهاتف الذكي سيحمل اسم نوكيا أي1 Nokia A1، وسيتم إطلاقه خلال صيف العام الحالي.

وأضاف Android Authority أن مصادره ذكرت له أن الهاتف سيندرج تحت فئة الهواتف المتوسطة المواصفات مع شاشة بقياس 5.5 بوصات وبدقة 1920×1080 بكسلًا، كما أنه سيضم معالجًا ثماني النوى من نوع “كوالكوم سنابدراجون 652” بتردد 1.8 جيجاهرتز.

