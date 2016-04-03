سناب شات تطلق تحديثا جديدا يسمح بتعليقات أطول

أطلقت بالأمس خدمة التراسل المصور سناب شات تحديثاً جديداً لتطبيقها يمنح المستخدم المزيد من "المحارف" لوصف اللقطات المصورة التي يلتقطونها.

وقالت الشركة إنها تقدم حالياً أكثر من ضعف عدد المحارف المحدد سابقاً. وقد كشفت عن الخبر عبر حسابها للدعم الفني على تويتر، وقامت بالإعلان عن أن الأمر ليس كذبة نيسان، ويسمح التطبيق الآن للمستخدمين باستعمال 80 محرفاً بدلاً من 33 محرفاً المحدودة مسبقاً.

ويعتبر هذا التحديث مفيد بشكل كبير للمستخدمين الراغبين بوصف ما يحدث عبر الكتابة أو عبر الرموز التعبيرية وغيرها من أشكال التعبير.

ووصفت الشركة هذه التغييرات باعتبارها تتمحور حول سياق الاستخدام والاختيار وأن وجود مساحة أكبر للتعليق تساعد المستخدم في هذا المجال.

ويأتي هذا التحديث بعد أيام قليلة من إطلاق الخدمة تحديثاً جذرياً لتطبيق التراسل المصور خاصتها على نظامي أندرويد وآي أو إس.

وجلب التحديث العديد من المزايا الجديدة كلياً وعزز من وظائف الدردشة إلى جانب مجموعة متنوعة من خصائص الوسائط المتعددة الجديدة والاتصال الصوتي والمرئي ودعم الملصقات.

كما تمتلك خدمة المراسلة المصورة، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال في العام الماضي، حوالي 100 مليون مستخدم نشط شهرياً.

