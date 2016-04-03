ميزة جديدة في خدمة وان درايف على نظام آي أو إس

أطلقت شركة مايكروسوفت الجمعة تحديثاً جديداً لتطبيق خدمة التخزين السحابي التابعة لها "وان درايف" OneDrive على نظام التشغيل "آي أو إس"، يجلب معه عدداً من المزايا مثل القدرة على تنزيل عدة صور وفيديوهات دفعة واحدة.

وقالت شركة البرمجيات الأميركية إن الإصدار الجديد، الذي يحمل الرقم 6.13.1، يتيح للمستخدم حفظ قدر ما يشاء من الصور والفيديوهات على الاستديو، وذلك بمجرد اختيار الملفات ثم النقر على خيار "المشاركة" Share لاختيار "حفظ الصور والفيديوهات" Save Photos and Videos.

وأوضحت مايكروسوفت أنها أصلحت عدداً من الثغرات، بما في ذلك الثغرات التي كانت تعاني منها ميزة VoiceOver والألبومات.

وأضافت: "هل تواجه مشكلات في المزامنة؟ يرجى هز الجهاز لإرسال شكوى وسوف يكون مهندس أكثر سعادة للتحقيق منها".

ويمكن لمستخدمي الإصدار 8.0 وما بعده من نظام "آي أو إس" المشغل لأجهزة شركة آبل الذكية تنزيل التحديث الجديد الذي يأتي بحجم 67.7 ميغابايتاً من متجر آب ستور.

