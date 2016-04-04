ما سر الرقم 9:41 في صور منتجات آبل؟

لربما العديد من مستخدمي هواتف آيفون أو الآيباد من الشركة الشهيرة آبل، لم يتوقفوا عند صور تلك المنتجات. لكن مجرد بحث سريع عن الصور، يكشف أنها تشير جميعها إلى نفس التوقيت وهو 9:41... لماذا يا ترى؟

السبب في الحقيقة بسيط جداً. ففي البداية كانت صور إعلانات الهواتف الذكية من آبل تشير إلى التوقيت 9:42 والسبب يعود إلى أن الساعة كانت 9:42 عندما أعلن ستيف جوبز إطلاق أول هاتف آيفون في يناير عام 2007.

لكن الأمر تغير بعد إطلاق الـ "أيباد" الذي تم عند الساعة 9:41، بحسب ما أفاد موقع تك إنسايدر، وأضحت جميع إعلانات وصور هواتف آيفون أو الآيباد أو الماك بوك تشير إلى الساعة 9:41.

أما لساعة آبل فحكاية أخرى، إذ تشير دوماً إلى توقيت 10:09، بفارق دقيقة واحدة عن التوقيت الذي تشير إليه معظم إعلانات وصور الساعات عالمياً وهو 10:10، والذي في الأساس وضع لكي تأتي "ماركة" الساعة بين العقربين (عقرب الدقائق وعقرب الساعة)، إلا أن آبل ارتقت أن ترجع التوقيت دقيقة كدلالة على تميزها عن بقية الإعلانات وإعطاء انطباع بالدقة.