جديد بلاك بيري.. تراجع عن رسائلك حتى بعد إرسالها

أطلقت شركة بلاك بيري الاثنين تحديثا جديدا لتطبيق التراسل خاصتها "بي بي إم" BBM على كل من أندرويد و"آي أو إس" ومنصة "بلاك بيري 10" التابعة لها مع بعض المزايا الجديدة، التي تركز على ضمان وزيادة خصوصية المستخدم.

والميزة الرئيسية في الإصدار الجديد هي "التراجع " Retraction، التي تتيح للمستخدمين التراجع عن الرسائل حتى بعد إرسالها، كما يمكن تحريرها.

وتُعد هذه الميزة، المتوفرة لكل من المحادثات الفردية والجماعية، مفيدة بالنسبة للمستخدمين الذين قد يرسلون للشخص الخطأ أو أنهم قد يتراجعون عن كلام أرسلوه.

وأصبح تطبيق "بلاك بيري مسنجر" BBM يدعم ميزة "الرسائل المؤقتة"، إذ يمكن ضبط الرسائل لتختفي بعد وقت محدد بعد أن يراها المستقبل.