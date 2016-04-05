فيسبوك تتيح للمكفوفين التعرف على الصور

أعلنت شركة فيسبوك الثلاثاء إطلاق ميزة جديدة لمستخدمي تطبيقها على نظام التشغيل آي أو إس، تهدف إلى مساعدة أعضاء شبكتها الاجتماعية من المكفوفين وضعاف البصر على الاستمتاع بالمحتوى البصري كما يفعل الأصحاء.

وقالت الشركة، التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 1.59 مليار مستخدم نشط شهرياً، إن المستخدمين يشاركون كل يوم أكثر من ملياري صورة عبر فيس بوك، وإنستغرام، ومسنجر، وواتس آب.

وأوضحت أن هناك أكثر من 39 مليون مكفوف وأكثر من 246 مليون ضعيف بصر يشعرون بأنهم مُستَثنون من المحادثات الدائرة حول الصور على الشبكة الاجتماعية.

ولمساعدة هؤلاء أعلنت فيسبوك عن إطلاق ميزة "النص البديل التلقائي" (Automatic Alternative Text) التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء وصف لكل صورة تنشر عبر الشبكة الاجتماعية، وذلك بغية مساعدة تطبيقات "قراءة الشاشة" التي يستعملها المكفوفون لقراءة محتوى الشاشة.

وكان الحال سابقاً بالنسبة لهؤلاء المستخدمين الذي يستعملون تطبيقات قراءة الشاشة أن يقتصر الأمر، فيما يتعلق بالصور المنشورة على فيسبوك، أن تذكر اسم الناشر وأنه نشر صورة أثناء المرور عليه في صفحة آخر الأخبار (News Feed).

وأوضحت الشركة أن تقنية التعرف على العناصر في الصور قائمة على شبكة عصبية تملك مليارات المعاملات وقد دُرِّبت بدراسة الملايين من الأمثلة.

يذكر أن الميزة الجديدة متاحة مبدئياً لتطبيق فيسبوك على نظام آي أو إس المشغل لأجهزة شركة آبل الذكية وللناطقين باللغة الإنجليزية، على أن تتاح لمنصات أخرى ولغات أخرى في وقت قريب، وفقاً لما وعدت الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن تويتر سبقت فيسبوك في هذا المجال، إذ أعلنت الثلاثاء الماضي أنه أصبح بإمكان مستخدمي تطبيقها على نظامي أندرويد وآي أو إس إضافة وصف إلى الصور التي يرفعونها إلى الخدمة، وذلك بغية الوصول إلى جمهور أكبر، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من ضعف البصر.