بالصور.. تعرف على أنحف حاسب محمول في العالم من HP

كشفت شركة" إتش بي HP" خلال مؤتمر في فرساي عن أحدث حواسيبها المحمولة Spectre 13.3، ذي التصميم المستوحى من المجوهرات والمحافظ النسائية.

ويوصف الجهاز بأنه أنحف حاسب محمول في العالم، بسماكة 10.4 ميليمتر وهي سماكة تشابه سماكة البطاريات من القياس AAA، ويتنافس من هذه الناحية مع جهاز آبل ماك بوك MacBook 12 إنش، إلا أنه يقدم شاشة وقدرة أكبر.

ويبلغ وزن الجهاز 2.45 باوند ويتكون هيلكه من مزيج بين الألياف والمعادن والكربون، مما يعطيه وزنا أخف وقدرة تحمل أكبر وجودة تصنيع أكبر.

ويأتي الحاسب بشاشة من قياس 13.3 إنش وبدقة 1080×1920 بيكسل محمية بطبقة من زجاج غوريلا غلاس Gorilla Glass 4 وبسماكة 2 ميليمتر، ولا تعمل الشاشة بتقنية اللمس، وذلك للحفاظ على سماكة الجهاز.

ويعمل الجهاز بواسطة معالجات الجيل السادس من إنتل، ويمكن للمستخدم الاختيار بين Core i5 أو Core i7، مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وقرص تخزين داخلي موصول عبر فتحات PCIe بسعة تصل إلى 512 غيغابايت.

ويستخدم Spectre 13.3 نوعا جديدا من تقنية التبريد السائل تدعى hyperbaric cooling، ويأتي مع مكبرات صوت من ماركة Bang & Olufsen، مع ثلاثة منافذ USB من نوع Type-C، ويدعم منفذا من نوع Thunderbolt.

ويعمل الحاسب لمدة تسع ساعات ونصف، وذلك بفضل تصميم البطارية المكونة من أربع خلايا، حيث يتم تقسيم البطارية إلى أجزاء أصغر وأنحف للاستفادة بشكل أفضل من المساحة المتوفرة، وتبلغ سماكة لوحة المفاتيح 1.3 ميليلمتر، وتحتوي على محول USB-C لسلك الطاقة.

ويبدأ التسجيل المسبق على الجهاز بتاريخ 25 أبريل الحالي، وبسعر يبدأ من 1170 دولارا أو 1250 دولارا ما فوق، ويكون متاحاً للشراء عبر المتاجر خلال الشهر المقبل وتحديداً 22 مايو.

وستقوم "إتش بي HP" بطرح مجموعة النماذج الخاصة مكونة من مواد مثل الذهب عيار 18 قيراطا وكريستال شواروفيسكي.