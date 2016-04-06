"تويتر" تضيف زراً لمشاركة التغريدات عبر الرسائل الخاصة

أعلنت شركة "تويتر" عن إضافتها لميزة جديدة تتيح للمُستخدمين مُشاركة التغريدات عبر الرسائل الخاصة Direct Messages، مما يوفّر طريقة أسهل لبدء المُحادثات الخاصة المتعلقة بالتغريدات.

وتظهر الميزة الجديدة ضمن تطبيقي الشركة على أندرويد و iOS بشكل أيقونة إلى جانب أيقونات الرد وإعادة التغريد والإعجاب، بحيث يُمكن الضغط على الأيقونة التي تحمل شكل الرسالة من أجل الانتقال مُباشرةً إلى قائمة الأصدقاء، كي يتمكّن المُستخدم من اختيار من يُريد مُشاركة التغريدة معه. وبمُجرد الاختيار يتم فتح مُحادثة خاصة جديدة تتضمن التغريدة في بدايتها.

وقالت الشركة إن هذه الميزة تأتي لتحسين الرسائل الخاصة على "تويتر" والتي ازداد استخدامها بنسبة 60% خلال العام 2015، كما نمت نسبة التغريدات التي تمّت مُشاركتها عبر الرسائل الخاصة بنسبة 200% خلال النصف الثاني من العام الماضي. وكانت الشركة قد قامت مُسبقًا بإلغاء حد الـ 140 حرفًا في الرسائل الخاصّة ورفعه إلى 10 آلاف حرف.

وذكرت "تويتر" عبر مدونتها أن تحسين تجربة الرسائل الخاصة يصب في إضافة الشركة للمزيد من الوسائل التي تتيح للمُستخدم التعبير عن نفسه، وذلك بعد أن قامت على مدى الشهور الماضية بدعم الصور المتحركة GIFs والرموز التعبيرية Emojis وإضافة زر الإعجاب.

وسيتوفر زر المشاركة عبر الرسائل الخاصة الجديد لتطبيقي الشركة على أندرويد و iOS خلال تحديثٍ جديد.