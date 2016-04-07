آبل تستعد لبيع هاتفها المليار

باعت شركة آبل مليون هاتف آيفون خلال عطلة نهاية أسبوع واحد فقط عند إطلاق هاتف 3Gs عام 2008 وهو الأمر الذى أدهش المحللين الذين توقعوا أن يكون الطلب على هاتف آبل الجديد متزايدًا ولكن ليس لهذا الحد، وعلى مدار 7 سنوات ما زالت تحقق آبل مبيعات ضخمة تثير دهشة المحللين، ففي سبتمبر الماضي وبعد الكشف عن هاتف 6S باعت آبل أكثر من 13 مليون آيفون خلال عطلة نهاية الأسبوع وحققت رقمًا قياسيًا جديدًا.

وتراهن آبل مع إطلاق هاتف آيفون 7 أن تتجاوز مبيعات الهاتف الجديد كل التوقعات خلال بضعة أشهر قليلة، ولكن هناك إنجاز آخر ستحققه آبل قبل إطلاق هاتف آيفون 7 وهو بيع الشركة لهاتفها المليار.

وحسب تقارير أميركية فإن الشركة باعت نحو 896 مليون آيفون في الفترة بين إطلاق أول هاتف آيفون ونهاية السنة الميلادية 2015، لتصل إلى المليار خلال الفترة القليلة المقبلة حتى في حال انخفاض مبيعات هواتفها فستتمكن أيضًا من الوصول إلى المليار خلال الصيف.

وإذا نجحت آبل في بيع هاتفها المليار قبل مؤتمرها للمطورين WWDC في يونيو المقبل، ستسلط الشركة الضوء على هذا الإنجاز الكبير، خاصة بعد إعلان الشركة من قبل بيع مليار جهاز يعمل بنظام التشغيل ios في نوفمبر عام 2014.