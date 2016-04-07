البث المباشر من "فيسبوك" متاح الآن في 60 دولة

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، الأربعاء، عن توسيع خدمة البث المباشر "فيسبوك لايف Facebook Live " كي تشمل أكثر من 60 دولة حول العالم، وذلك لمُستخدمي تطبيقها على هواتف "أندرويد" و"آيفون"، بعد أن كانت الخدمة مُتاحة خلال الفترة الماضية في 30 دولة فقط.

وقد بات بإمكان المستخدمين في الدول المدعومة والتي لم تنشر "فيسبوك" القائمة الكاملة لها استخدام الخيار الجديد للبث المُباشر، الذي يظهر بشكل أيقونة جديدة لدى الضغط على الأيقونة الخاصة بتحديث الحالة.

ويأتي توسيع انتشار الخدمة في نفس اليوم الذي أعلنت فيه "فيسبوك" عن ميزات جديدة ستصل خلال الفترة القادمة تجعل البث المباشر أكثر تفاعلًا مع المتابعين، بخيارات أكثر، فيما يتعلق بالجهات التي بإمكانها متابعة الفيديو المباشر.

وسيتيح التطبيق قريباً للمُستخدمين البث ضمن المجموعات والأحداث، كما تم الإعلان عن ميزة ردود الفعل المباشرة Live Reactions التي تسهل على مشاهدي البث إبداء رأيهم والتعبير عن مشاعرهم باستخدام الرموز التعبيرية أثناء المشاهدة، كما سيصبح بالإمكان استخدام أدوات تعديل للفيديو تساهم بتغيير مظهره، مثل مرشحات الألوان والرسم أو الكتابة على الفيديو مباشرةً.

ولمساعدة المستخدم على جذب الأصدقاء إلى الفيديو المباشر، قالت "فيسبوك" إنها أضافت خياراً يتيح إرسال الدعوة للأصدقاء لمشاهدة الفيديو، وذلك قبيل بدء البث.

وقد تكون من أبرز التحديثات القادمة إلى البث المباشر هو التبويب المخصص الذي ستتم إضافته ضمن التطبيق والذي يتيح استكشاف مقاطع الفيديو المُباشرة الرائجة حول العالم، وكذلك ما يبثه الأصدقاء والناشرون الذين يُتابعهم المُستخدم.

يُذكر أن "فيسبوك" كانت قد أطلقت البث المباشر العام الماضي بشكلٍ تجريبي لعدد محدود من المشاهير، قبل أن تبدأ لاحقًا بطرح الخدمة للجميع في الولايات المتحدة ومن ثم توسيعها كي تشمل مزيداً من الدول، إضافةً لإعلانها عن التحديث الأخير المُفترض أن يصل لهواتف "أندرويد" و"آيفون" خلال فترة قريبة.