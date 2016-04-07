مجلد سري للرسائل في تطبيق فيسبوك مسنجر

الأشخاص الذين يتحدث معهم المستخدم على فيسبوك هم عادة ممن قَبِلهم كأصدقاء، ولكن من وقت لآخر هناك شخص غريب سيرسل لك رسالة من حيث لا يعلم.

وتوفر فيسبوك ميزة "طلبات الرسائل" Message Request التي ترسل للمستخدم إشعارا عندما يقوم شخص من غير الأصدقاء بإرسال رسالة. ولكنها تقوم أحيانا بتجاهل هذه الرسائل، ولا تُعلمك إلا إذا "ظنت" أنها من شخص قد تعرفه، ما سوى ذلك سيرشح كبريد مزعج.

ولكن هناك من يقول إن الآلية التي تعتمد عليها فيسبوك ليست فعالة دائما، إذ قد تصنف رسالة مهمة على أنها "بريد مزعج"، ولكن يوجد مجلد مخفي ضمن تطبيق التراسل "فيسبوك مسنجر "Facebook Messenger" حيث تُجمع كل الرسائل التي تصل للمستخدم ولا يراها في صندوق الوارد.

ويمكن للمستخدم العثور على هذا المجلد من خلال الذهاب إلى "إعدادات" Settings تطبيق التراسل، ثم النقر على خيار "الأشخاص" People، ثم النقر على خيار "طلبات الرسائل" Message Requests، وهناك سيرى المستخدم كل الطلبات المرشحة، من خلال النقر على "رؤية الطلبات المرشحة" See filtered requests.