6 خدمات جديدة لسناب شات في آخر تحديثاته

بعد أن كان تركيز خدماته في البداية ينحصر على الترفيه، أطلق تطبيق "سناب تشات" 6 خدمات جديدة لمزيد من التواصل، ويتيح التطبيق الآن إجراء مكالمات صوتية بين المستخدمين، وإرسال مقاطع صوت وفيديو.

كما أضاف التطبيق خاصية تسمح بمشاركة مقاطع فيديو حية ومباشرة، بينما يستطيع الطرف الآخر إرسال التفاعل بإرسال تعليقات مكتوبة، أو الرد بمقاطع صوت أو فيديو حية.

وأصبحت الصور ومقاطع الفيديو من حسابات جميع الأشخاص تظهر بالتتالي، بدون الحاجة للانتقال من حساب لآخر، وكشف التطبيق عن أيقونات (ستيكرز) جديدة يمكن استخدامها عند إرسال رسالة عبر التطبيق.

وفي السابق، أتاح التطبيق رؤية الصور ومقاطع الفيديو لمرة واحدة، وكانت تختفي المقاطع بعد مرور فترة من الزمن، لكن بات مستخدمو التطبيق الآن قادرين على مشاهدة الصور والمقاطع بمقابل مادي.

ومع شهرته المتزايدة، شعر المسؤولون عن التطبيق بالضغط لتوفير مزيد من الخدمات لمستخدميه للتميّز عن منافسيه، مثل تطبيق "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" و"واتساب" و"سكايب"، وأعلن أخيراً المنافس الأكبر لسناب تشات، "إنستغرام"، عن تغيير المدة الأقصى لمقاطع الفيديو من 15 ثانية إلى دقيقة.