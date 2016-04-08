إلى مستخدمي البريد الإلكتروني Gmail..

كشف محرك البحث "غوغل" عن ميزات حماية جديدة أضافها لخدمة بريده الإلكتروني Gmail، لافتا عبر مدونته المتخصصة بالتحديثات الأمنية إلى أنَّ هذا التحديث يجلب ميزة التصفح الآمن Safe Browsing إلى داخل خدمة Gmail.

وقال "غوغل" إنَّ التحسينات الأمنية التي طرحها في Gmail قبل فترة قصيرة، والتي تُنبّه المُستخدم في حال أرسل رسالة إلى خدمة بريدية لا تدعم التشفير، لاقت نجاحاً وأدت إلى تراجع البريد الإلكتروني المُرسَل عبر وسائط اتصال غير مُشفرة بنسبة 25%.

وطور "غوغل" من التحذيرات التي تظهر للمُستخدم لدى وجود شك بتعرضه لهجمة حكومية state-sponsored attack، إذ باتت رسالة التحذير عبارة عن صفحة كاملة تشرح للمُستخدم ما يتوجب عليه فعله ليبقى آمناً، مشيرا إلى أنَّ أقل من 0.1% من مُستخدميها يستقبلون رسائل تحذيرية حول احتمال تعرضهم لهجمة حكومية، وهو غالباً ما يستهدف الناشطين والصحافيين والسياسيين.

ومع التحديث الجديد أصبحت هذه الميزة متوافرة ضمن Gmail نفسه، بغض النظر عن المُتصفح أو تطبيق البريد الإلكتروني المُستخدم، حيث سيبدأ مُستخدمو بريد "غوغل" بالاستفادة من هذه الرسائل التحذيرية في حال الضغط على روابط ضارة داخل البريد الإلكتروني.