آبل تغلق ثغرة في برنامج iMessage

أصدرت شركة "آبل" Apple تحديثاً أمنياً يتعلق بثغرة في تطبيق المحادثة iMessage. وكانت الثغرة تسمح للمخترقين بالحصول على سجل الرسائل الخاصة بالمستخدمين عبر إرسال رابط خبيث لهم، وبمجرد النقر عليه من قبل الضحية فإن سجل المحادثات كاملاً سيصبح في متناول أيديهم.

وقامت الشركة في وقت سابق بتحسينات أمنية وقائية، حيث ساهمت في منع هذه الثغرة من الوصول إلى نظام التشغيل وتنصيب برمجية خبيثة، أو الحصول على بيانات متعلقة بتطبيقات أخرى، واعتبرت هذه التحسينات الوقائية حلاً مؤقتاً فقط إلى حين وصول التحديث الأمني الذي تم إصداره.

يذكر أن الثغرة استهدفت نسخة iMessage الخاصة بنظام التشغيل OS X، ولكن بإمكان هذه الثغرة الوصول إلى سجل المحادثات الخاص بأجهزة “آيفون” في حال فعّل المستخدم ميزة “تحويل الرسائل النصية القصيرة” SMS Forwarding.

وتأتي هذه الثغرة بعد وقت قصير من نشر أحد الباحثين الأمنيين لاستغلال ثغرة في التطبيق ذاته على نظام التشغيل iOS 9.3 التي سمحت له بالحصول على ملفات الصور والفيديو من الجهاز.

