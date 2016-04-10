ساعة "آبل" الذكية الجديدة ستكون أنحف بـ20-40%

توقّع المحلل براين وايت أن شركة "آبل Apple" قد تطرح نسخة مجددة كلياً عن "ساعتها الذكية Apple Watch" في شهر يونيو القادم خلال مؤتمر "آبل" العالمي للمطورين WWDC، وذلك على الرغم من صدور تقارير سابقة تشير إلى أن موعد طرح الساعة الجديدة كان مخططاً له في شهر سبتمبر القادم حيث سيتم الإعلان عن جهاز آيفون الجديد iPhone 7.

ووفقاً لمصادر براين وايت، فإن "ساعة آبل الجديدة Apple Watch 2"، ستكون أنحف بين 20 إلى 40% من الساعة الحالية، بالإضافة إلى احتمالية تزويد الساعة الجديدة بميزة إجراء مكالمات الفيديو من خلالها على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يحدث تغييرات كبيرة على تصميم ساعة "Apple Watch 2". وعن الإضافات للساعة، أشارت تقارير سابقة إلى إمكانية تزويد الساعة الجديدة بنظام تحديد مواقع GPS مستقل، وبطارية قابل للشحن لاسلكياً.

كما أنه من المتوقع الإعلان عن أجهزة ماك Mac جديدة والنسخة 10 من نظام التشغيل آي أو إس iOS الخاص بأجهزة "آيفون" و"آيباد" خلال مؤتمر WWDC الذي يتوقع إجراؤه في يونيو القادم. فيما ترجح التقارير أن تقديم موعد طرح ساعة "آبل" الجديدة هو للتركيز على حدث طرح جهاز آيفون الجديد iPhone 7 في سبتمبر القادم.

يذكر أن استطلاعاً للرأي أظهر أن 62% من مالكي ساعة "آبل" الذكية الحالية يعتزمون الترقية إلى الساعة الجديدة.