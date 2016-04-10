غالاكسي نوت 6.. مقاوم للماء وكاميرا لمسح العين

تعتزم شركة سامسونغ جعل هاتفها اللوحي المرتقب غالاكسي نوت 6 المتوقع إطلاقه في وقت لاحق من العام الحالي، مقاوما للماء والغبار، وفق ما نقل موقع سام موبايل.

وقال الموقع المتخصص في أخبار شركة سامسونغ إنه "متأكد" أن هيكل الهاتف سيكون مقاوما للماء والغبار وفق المعيار IP68وهو نفس المعيار الذي يدعمه الهاتف "غالاكسي إس7، الذي أطلقته الشركة قبل مدة.

ويتيح المعيار IP68 للهاتف الصمود تحت الماء لعمق 1.5 متر لمدة نصف ساعة. وبذلك سيكون "غالاكسي نوت 6" أول هاتف لوحي من سامسونغ مقاوم للماء والغبار.

من جانبه، اكتشف موقع GalaxyClub أن سامسونج استوردت "كاميرا لمسح قزحية العين" لأنشطة البحث والتطوير في الهند. ومع أن الهاتف "غالاكسي نوت 6" غير مذكور، ولكنه الهاتف الرائد التالي من الشركة الكورية الجنوبية.

وفيما عدا هاتين الميزتين، تتحدث التسريبات أن الهاتف اللوحي سيقدم شاشة بقياس 5.8 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 6 غيغابايت.