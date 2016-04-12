أول كاميرا من فيسبوك بتقنية 360 درجة

كشفت شركة فيسبوك الثلاثاء خلال مؤتمرها السنوي للمطوّرين F8 عن أول كاميرا من إنتاجها للتصوير بتقنية الواقع الافتراضي Virtual Reality أطلقت عليها اسم فيسبوك سراوند 360 Facebook Surround والقادرة على التقاط الصور والفيديو بتقنية 360 درجة وبجودة 8K.

وقالت الشركة إن الكاميرا الجديدة التي ستُصبح مُتاحةً لصانعي الأفلام والهواة والمطوّرين خلال الصيف القادم تمتلك 17 عدسة تعمل بشكلٍ متزامن، 14 منها هي عدسات ذات زاوية عريضة تصطف أفقياً بشكلٍ دائري، وثلاثة عدسات عين السمكة Fisheye واحدة منهما في الأعلى واثنتان أسفل الكاميرا.

وستتوفر للكاميرا واجهة عبر الويب يمكن الوصول إليها من أي متصفح تتيح التحكم بإعداداتها مثل سرعة الغالق وفتحة العدسات. وبحسب فيسبوك فإن الكاميرا تتضمن داخلها نظامًا كاملًا بدءًا من التقاط الصورة وحتى معالجتها وإخراجها بشكلها النهائي دون الحاجة لأية برامج إضافية، كما أنها مصممة كي تعمل لعدة ساعات دون أن تعاني من أي ارتفاع في الحرارة.

وتقول فيسبوك بأن كاميرتها الجديدة هي أفضل كاميرا واقع افتراضي متوفرة تجاريًا تمّت صناعتها على الإطلاق، وأضافت بأن برنامجها الذي قامت الشركة نفسها بتصميمه سيتوفر بشكلٍ مفتوح المصدر تزامنًا مع طرح الكاميرا في الأسواق خلال الصيف مما يتيح للمطورين مزيدًا من الحرية في التعديل على الكاميرا وطريقة عملها.

يُذكر أن الشركة لم تكشف أية تفاصيل حول السّعر المتوقع للكاميرا لدى طرحها في الأسواق.

