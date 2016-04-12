غوغل تطرح ميزات واختصارات جديدة لخدمة الصور

كشفت شركة غوغل عن مجموعة من الميزات الجديدة، التي أضافتها إلى خدمة الصور Google Photos للنسخة الخاصة بالمتصفح، وذكرت في صفحتها على غوغل بلس Google Plus عن الميزات الجديدة، وهي إضافة كل من ميزة رفع الصور إلى ألبومات محددة مباشرةً، وإضافة اختصارات لتسهيل استعمال الخدمة.

وتمكن اختصارات المتصفح المستخدمين من إجراء مجموعة من العمليات عبر استخدام اختصارات لوحة المفاتيح، وتتضمن هذه الاختصارات القيام بعمليات مثل التنقل بين الصور، وتحديدها، والبحث في الصور، وتعديل الصور تلقائياً، وتدويرها، بالإضافة إلى حذفها وتعديلها وتكبيرها وتصغيرها، وتحميلها، والعديد غيرها.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى قائمة الاختصارات الجديدة عبر النقر على زر Shift + ? حيث يتم عرض قائمة الاختصارات الجديدة. أما بالنسبة لخدمة تنظيم الصور ضمن ألبومات، فيمكن للمستخدمين رفع الصور مباشرة إلى ألبومات محددة بما فيها الألبومات التي تمت مشاركتها، ما يعني تسهيل عملية تنظيم الصور حيث كان في السابق يتم تنظيم الصور في ألبوماتها بعد رفعها.

يذكر أن هاتين الميزتين من ضمن مجموعة من التحسينات التي تقوم بها غوغل على خدمة الصور منذ عدة أيام، حيث سبقها إضافة تقوم بتحسين أدوات التعديل على الصور. كما قامت غوغل خلال وقت سابق من الشهر الماضي بإغلاق خدمة الصور Picasa والاعتماد كلياً على خدمة Google Photos عوضاً عنها.