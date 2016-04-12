فيسبوك.. وداعاً لكلمات المرور

كشفت شركة فيسبوك الثلاثاء خلال مؤتمرها للمطوّرين F8 عن خدمة جديدة أطلقت عليها اسم أكاونت كيت Account Kit تسمح لمطوري التطبيقات بإتاحة الإمكانية للمُستخدمين التسجيل في تطبيقاتهم وخدماتهم دون الحاجة لاختيار اسم للمستخدم أو حتى كلمة مرور.

ويمكن للمطوّرين اعتماد الخدمة الجديدة في تطبيقاتهم وخدماتهم لتسهيل عملية التسجيل فيها، إذ عوضًا عن الطلب من المستخدم التسجيل عبر اختيار اسم للمستخدم وكلمة مرور، أو الطلب منه تسجيل الدخول بحساب فيسبوك، يستطيع المستخدم التسجيل بواسطة رقم هاتفه أو عنوان بريده الإلكتروني فقط، وستصله رسالة تأكيد قصيرة SMS أو بريد إلكتروني تساعده في إتمام عملية التسجيل.

وتقول فيسبوك أن من فوائد هذه الخدمة أنه لن يتوجّب على المستخدمين تذكر أية كلمات مرور، مما يسهل استخدامهم للتطبيقات والخدمات والعودة إليها في أي وقت، كما أنه لن يتوجب على المطور تخزين كلمات المرور ضمن قاعدة بيانات تطبيقه مما يجعل منه أكثر أمنًا، وهو ما يُساهم في زيادة نسبة المُستخدمين الفاعلين مما يعود بالنفع على المطور.

وذكرت فيسبوك بأن الخدمة الجديدة سهلة الاستخدام ولا تتطلب من المطورين إلا إضافة سطور برمجية بسيطة كي تصبح جاهزة للاستخدام، وهي متوفرة للمطورين بدءًا من الثلاثاء وتدعم إرسال رسائل SMS إلى أكثر من 230 دولة بأكثر من 40 لغة.

