جديد فيسبوك.. عصا سيلفي بتقنية الواقع الافتراضي

كشفت شركة فيسبوك خلال اليوم الثاني لمؤتمرها للمطورين F8 عن آخر ابتكاراتها التي تعمل على تطويرها مع الشركة التابعة لها أوكيولوس Oculus المتخصصة بتطوير تقنيات الواقع الافتراضي Virtual Reality.

الابتكار هو عبارة عن عصا سيلفي تتيح للأصدقاء المتواجدين في أماكن بعيدة جغرافيًا التقاط صور السيلفي معًا في مكانٍ ثالث بعيد عنهم أيضًا.

وقد ارتدى المدير التقني لفيسبوك مايك شروبفر على منصة المؤتمر نظارة الواقع الافتراضي أوكيولوس ريفت Oculus Rift وكذلك فعل زميلٌ له في مكان آخر واجتمعا معًا بشكلٍ افتراضي في أحد شوارع لندن وقاما باستخدام لوحة التحكم اللمسية في النظارة بالتجول في لندن بتقنية 360 درجة.

ولدى وصولهما إلى أمام ساعة بيج بن الشهيرة حيث قام الشخص الآخر بإخراج عصا السيلفي والتقط صورة لهما مع الساعة وكأنهما يقفان معًا، حيث يظهر تمثيل ثلاثي الأبعاد لوجهيهما جنبًا إلى جنب أمام الساعة. ورغم أنها ليست الصور الفعلية للوجوه إلا أن التقنية ما زالت في بدايتها وستعمل فيسبوك على تطويرها كي تصبح أكثر واقعية في المستقبل.

بعد التقاط الصورة يمكن للمُستخدم إسقاطها ضمن صندوق بريد افتراضي يظهر بعدها شعاع يمتد من صندوق البريد حتى السماء في دلالة على أن الصورة تمّ رفعها إلى فيسبوك وتمّت مشاركتها حيث ستظهر الصورة على الصفحة الخاصة بالشخصين.

يُذكر أن فيسبوك لم تتحدث عن موعد زمني محدد لإتاحة هذه التقنية بشكلٍ تجاري للمُستخدمين.