سناب شات يتيح تثبيت ملصق على أجسام متحركة خلال الفيديو

أطلقت خدمة التراسل المصور سناب شات SnapChat اليوم الخميس تحديثاً جديداً لتطبيقها على نظام التشغيل "أندرويد" يجلب معه إمكانية تثبيت رمز تعبيري على جسم في أي فيديو.

وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة تتيح للمستخدم تثبيت رمز تعبيري على الفيديو، ثم ربطه بجسم ما ثم جعل الرمز يتحرك بحركة الجسم.

ويمكن الوصول إلى هذه الميزة من خلال تسجيل فيديو ثم النقر على الزر الخاص بالملصقات في الأعلى، كما يُفعل لوضع ملصق ثابت.

وبمجرد وضع الملصق في المكان المناسب على الجسم الذي يريده المستخدم، يمكنه الضغط لمدة طويلة عليه لتثبيته بالشخص أو الجسم، ليتبع الملصق الشخص بعد ذلك أينما ذهب خلال الفيديو.

ويبدو أن الميزة الجديدة تأتي لاستخدامها كقناع أو لإخفاء شيء ما، كما يمكن استخدامها لتعقب الأجسام مثل المركبات المتحركة أو حتى الكتابة اليدوية.

كما يجلب تحديث اليوم إمكانية التبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية عن طريق النقر المزدوج على الشاشة أثناء التصوير.

يُذكر أن الميزة الجديدة وصلت حتى الآن لنظام التشغيل أندرويد، ويُتوقع أن تصل قريباً إلى نظام "آي. أو. أس" المشغل لأجهزة شركة "آبل" الذكية.