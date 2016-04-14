"غوغل" يكشف عن تطبيق يذكر المستخدم بالتزاماته

ما من أعذار من الآن فصاعدا للتخلي عن القرارات الحسنة، فقد كشف "غوغل" عن أداة جديدة تجد تلقائيا الوقت اللازم في مفكرة المستخدم لممارسة الرياضة أو تعلم لغة أجنبية مثلا.

وهذه الأداة المسماة "غول" (هدف) مدمجة في تطبيق "غوغل كالندر" ويكفي "إضافة هدف شخصي، مثل ممارسة العدو ثلاث مرات في الأسبوع ليساعدكم "كالندر" على إيجاد الوقت والالتزام بهذه النشاطات"، بحسب ما أوضحت "غوغل" على مدونتها الرسمية.

ويجيب المستخدم على بضعة أسئلة حول مثلا الوتيرة المرغوب فيها والوقت المفضل.

فتجري البرمجية مسحا تلقائيا لمفكرته وتحجز أفضل الأوقات المتاحة وتعيد برمجة المواعيد في حال إضافة أحداث في اللحظة الأخيرة.

وهذه الأداة الجديدة القادرة، بحسب "غوغل"، على التحسن والتعلم عند وضعها في الخدمة، هي مثل تطبيقي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الذي تركز عليه كثيرا مجموعات التكنولوجيا.