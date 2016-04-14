20 دولة تشارك في معرض دبي للإنجازات الحكومية

تشهد النسخة الجديدة من معرض دبي للإنجازات الحكومية تحولاً إلى الصفة العالمية، بعد مشاركة عشرين جهة حكومية تابعين لعشرين دولة، لاستعراض منجزاتهم الحكومية في إسعاد الجماهير أثناء تقديمهم للخدمات.

واستطاعت دبي خلال السنوات العشر الماضية جذب حكومات عالمية على غرار الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، واليابان، وفرنسا، للاطلاع على تجربة دبي النموذجية في التنمية، إلى جانب الاستفادة من خبرات هذه الدول في تطوير خدمات المتعاملين في دبي.

ويرى مراقبون أن مدينة دبي استطاعت خلال الأعوام الماضية إسعاد جمهور المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين، وهو ما أمر به حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليكون هذا المعرض السنوي حدثاً يضم حكومات العالم، لإبراز ما هو جديد من خدمات تقدم لإسعاد المتعاملين وتبادل الخبرات بينهم.

وتعرض سلطات الإقامة في دبي حزمة واسعة من الخدمات الذكية وغيرها من الخدمات، حيث تقدم محطة تسجيل البوابة الذكية في منافذها الجوية والبرية والبحرية، حيث يتمكن المسافر من عبور بوابة المغادرة في أقل من 20 ثانية مع أعلى المعايير الأمنية.

وللمرة الأولى سيتمكن زوار المعرض من رؤية مجسم "خليفة سات"، القمر الصناعي الأول الذي يجري تصنيعه بخبرات وكفاءات إماراتية في "مختبرات تقنيات الفضاء".وتعرض هيئة تنمية المجتمع، سلسلة من الإنجازات أبرزها خدمات كبار السن وبرامج ذوي الإعاقة، وخدمات حماية الطفل وبرامج حقوق الإنسان.

ومن جملة الأنشطة المبتكرة هذا العام مبادرة المختبر الذكي الذي يستضيف طلاباً وطالبات وموظفين مبدعين وموظفات يستعرضون إنجازاتهم ومشروعاتهم ومبادراتهم التطويرية في مجالات عمل الإدارة والخدمات الحكومية.