إنستغرام.. تحديث جديد على استكشاف الفيديوهات

أطلقت خدمة مشاركة الصور والفيديو القصير، إنستغرام، الخميس، تحديثاً جديداً لتطبيقها على نظامي أندرويد وآي أو إس، يجلب مظهراً جديداً لقسم الاستكشاف Explore يركز على إبراز مقاطع الفيديو، وذلك أسوة بالشركة الأم فيما يتعلق بالتركيز على المحتوى المرئي.

وكانت إنستغرام، المملوكة لفيسبوك، قد ركزت في الآونة الأخيرة على المحتوى المرئي، إذ رفعت نهاية مارس الماضي المدة الزمنية المسموح بها لمقاطع الفيديو المُشارَكة لجميع المستخدمين إلى 60 ثانية بعد أن كانت 30 ثانية، وقبل ذلك 15 ثانية.

وقالت في منشور على مدونتها إن الخطوة الجديدة تأتي لتسهل على المستخدمين، الذين أشارت إلى أنهم أصبحوا يشاركون المزيد من الفيديوهات من ذي قبل، استكشاف الفيديوهات التي يحبون.