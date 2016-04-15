غطاء فاخر لحاسب "مايكروسوفت" اللوحي Surface Pro 4

أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن إطلاق غطاء جديد لحاسبها اللوحي "سيرفس برو 4 Surface Pro 4 " أطلقت عليه اسم Signature Type Cover.

وكما في لوحة المفاتيح الموجودة مع الحاسب اللوحي، يضم الغطاء الحديد المصنوع من مادة يستخدمها عادة صناع سماعات الأذن لوحة تتبع زجاجية كبيرة، وفواصل أفضل بين المفاتيح.

ويمتاز Signature Type Cover الجديد بأنه مصنوع من نسيج الكانتارا Alcantara الذي كثيراً ما يستخدمه صناع سماعات الأذن لتوفير ملمس لين ومريح.

ويعتقد أن عملاقة البرمجيات الأميركية تهدف من خلال الغطاء الجديد إلى استهداف فئة معينة من المستخدمين الذين يهتمون بالأزياء، إذ وصفت المادة المستخدمة بأنها "بخلاف أي شيء آخر كنت قد جربته في الماضي"، و "جمال تحمله وتنظره".

ويتوفر الغطاء الجديد Signature Type Cover عبر متجرها الإلكتروني وبسعر 159.99 دولاراً أميركياً.