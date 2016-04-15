"LiFi" بدلاً من "WiFi".. خدمة إنترنت جديدة بشوارع دبي

يبدو أن المصابيح الكهربائية في شوارع دبي قد تناط بها مهمة إضافية.

فعواميد الإنارة في بعض شوارع دبي سوف تتضمن تكنولوجيا الـ"لاي فاي LiFi" التي قد تكون موفراً للاتصالات هذه المرة عن طريق التكنولوجيا الضوئية.

فبدل الـ"واي فاي WiFi"، سيكون هناك اللاي فاي أو التكنولوجيا التي تعتمد على الضوء.

وبذلك قد تتحول دبي إلى أول مدينة في العالم تستخدم هذا التطبيق وتدخله إلى شوارعها بنهاية 2016.

الـ"لاي فاي LiFi" أو الليت فيداليتي هي تكنولوجيا تستخدم تردد الضوء لنقل البيانات مقارنة بالـ"واي فاي WiFi" التي تستخدم موجات الراديو.

وتعمل التكنولوجيا بتثبيت رقاقة كمبيوتر في المصباح لترجمة البيانات عبر الترددات الضوئية، وما على المستخدم إلا الوقوف تحت الضوء بجهاز استشعار ضوئي للاتصال بالإنترنت.

الـ"لاي فاي LiFi" أيضاً تعتبر أكثر أماناً من الـ"واي فاي WiFi" لأن الضوء وهو وسيلة الاتصال لا ينتقل عبر الأثير ويمكن ضبط موجاته في مجال قاعة أو دائرة ضوئية مقارنة بترددات الـ"واي فاي WiFi".

كما أن سرعة التكنولوجيا الجديدة تفوق سرعة الـ"واي فاي WiFi"بعدة أضعاف، حيث يمكن تنزيل فيلم في بضع ثوانٍ بسرعة تصل إلي 224 غيغابايت في الثانية.