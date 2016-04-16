وداعاً للهواتف الذكية التي تنكسر أو تتشقق شاشاتها

ولى زمن الهواتف الذكية التي تنكسر أو تتشقق شاشاتها، فقد نال مخترع من هونغ كونغ الجائزة الكبرى في الدورة الـ44 من معرض الاختراعات الدولي في جنيف تقديرا لتقنية ابتكرها من شأنها أن تزيد القطع الزجاجية صلابة.

والفائز هو كوك واي تشيا، الأستاذ المحاضر في الجامعة المعمدانية في هونغ كونغ، الذي ابتكر طريقة لزيادة المساحات الزجاجية صلابة من خلال وضع شريط من الياقوت على القطعة الواجب حمايتها.

ويمكن تطبيق هذه التقنية في مجالات عدة، على رأسها شاشات الهواتف الذكية التي غالبا ما تخدش أو تكسر.

ويمكن توسيع نطاق الاستخدامات ليشمل جميع القطع المصنوعة من زجاج، بما فيها تلك المقوسة، مثل الساعات وأجهزة التلفاز، وفق ما جاء في بيان معرض الاختراعات.

وتقضي التقنية بوضع شريط ياقوت، وهو من المعادن الأكثر صلابة في العالم، على الزجاج على حرارة عالية.

وتكفي طبقة خفيفة لتوفير الحماية، وهي لا تضر بشفافية المنتج، إذ إن الشريط يعكس الضوء بنسبة قريبة جدا من الزجاج.

وقد كافأ المعرض الدولي في جنيف 45 ابتكارا آخر، من بين آلاف الابتكارات التي عرضت فيه.

ويُعد معرض الاختراعات في جنيف، الذي تختتم فعالياته الأحد، أكبر معرض للابتكارات في العالم ويزوره خصوصا الاختصاصيون والمستثمرين بحثا عن ابتكارات قابلة للتصنيع والتسويق.