آبل تخفض إنتاج آيفون بسبب تباطؤ المبيعات

طلبت شركة آبل من الشركات المورّدة للأجزاء الخاصة بهواتف آيفون تخفيض الإنتاج وذلك للفترة الواقعة ما بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران بسبب تراجع المبيعات دونًا عن المتوقع. ويأتي هذا بعد أن كانت الشركة قد لجأت أيضًا إلى تخفيض إنتاج هاتفي آيفون 6 إس و 6 إس بلس خلال فترة يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار من العام الجاري، بسبب تراجع المبيعات بنسبة 30 بالمئة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة Nikkei Asian Review الاقتصادية، فإن قرار آبل تخفيض الإنتاج يتضمن أيضًا هاتفها الأخير آيفون إس إي iPhone SE الذي طرحته في الأسواق الشهر الماضي.

ويطال تخفيض الإنتاج جميع الأجزاء الرئيسية لهواتف آيفون، مما سيؤدي إلى تضرر الشركات المُصنعة لبعض أجزاء الهاتف مثل شركتي Japan Display و Sharp المُصنّعتان لشاشات الكريستال السائل المُستخدمة في آيفون، وكذلك توشيبا وسوني المُصنّعتان لشرائح الذاكرة وحساسات الكاميرا.

ويتوقع المحللون بأن تُخفّض آبل من التوقعات الخاصة بأرباحها المالية للربع الثاني من 2016، قبل أن تعود أرباح الشركة للتحسن في سبتمبر/أيلول فيما لو قامت وفقًا لبعض التوقعات بطرح الجيل الجديد من هواتف آيفون في وقتٍ مُبكر عن موعده المعتاد.

وبحسب العديد من التقارير الحديثة، فإن تباطؤ المبيعات في سوق الهواتف الذكية ينسحب على مُجمل الشركات المتنافسة حيث بدأ السوق بالتباطؤ منذ العام 2015 مما دعى الشركات لمحاولة تحقيق الأرباح عبر طرح منتجات جديدة كالأجهزة القابلة للارتداء ونظارات الواقع الافتراضي.

