بعد "واتساب".. "فايبر" تشفر محادثات مستخدميها

أعلنت خدمة التراسل الفوري" فايبر Viber "، الثلاثاء، عن إطلاق ميزة لتشفير محادثات المستخدمين، لتنضم بذلك إلى ركب خدمات أخرى، مثل "واتساب"، ممن تؤكد على أن خصوصية المستخدمين أولوية قصوى.

وقالت فايبر، التي كشفت أنها تملك أكثر من 711 مليون مستخدم فريد في جميع أنحاء العالم، أن الميزة ستتوفر لمستخدمي تطبيقها على كل من الهواتف الذكية والحواسب اللوحية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، وعلى هواتف آيفون، وحواسب آيباد اللوحية، فضلًا عن الحواسب الشخصية وحواسب ماك.

وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة، التي تشمل تشفير المكالمات الصوتية والمرئية، والرسائل، والفيديو والصور في كل من المحادثات الفردية والجماعية، ستكون متاحة على مدى الأسابيع القادمة لجميع المستخدمين الذين يملكون النسخة الأحدث من تطبيقها.

وكجزء من التحديث الجديد، أطلقت "فايبر" أيضاً ميزة المحادثات المخفية Hidden Chats التي تسمح للمستخدمين بإخفاء محادثات محددة من الشاشة الرئيسية بحيث لا يمكن لأي أحد أن يعلم بوجودها.

وقالت الشركة إنه لن يكون بالإمكان الوصول إلى المحادثات المخفية إلا باستخدام رقم تعريف شخصي PIN مكون من 4 أعداد، مما يمنح المستخدمين طبقة خصوصية إضافية للاتصالات الشخصية.

وأوضحت "فايبر" أن كافة الاتصالات التي تُجرى عبر الخدمة ستستفيد من طبقة إضافية من الأمان من خلال تأكيد الحساب، ثم إنه سيظهر للمستخدمين قفل مُرمَّز لونياً على الجانب الأيمن من الشاشة للإشارة إلى مستوى الأمان.

وقالت الشركة إن النقر على أيقونة القفل الرمادي، التي تظهر أثناء المحادثات المشفرة والمكالمات، سيُظهر تلميح يتيح للمستخدمين معرفة ما إذا كانت الرسائل المُرسلة من المشاركين مشفرة أم لا.

وأضافت "فايبر" أنه سيكون للمستخدمين إمكانية اختيار المصادقة على جهات الاتصال يدوياً من خلال اختيار أنهم موثوقون Trusted. وهذا يعني أن أرقام المصادقة الخاصة بجهات الاتصال المُختارة ستُعرض في أي تغييرات مستقبلية بحيث يمكن للمستخدمين الوثوق من أنهم يتحدثون إلى الشخص المناسب طوال الوقت.

وسيؤدي النقر على القفل الأخضر إلى ظهور تلميح يسمح للمستخدمين بمعرفة ما إذا كانت الرسائل المرسلة عن طريق المشاركين مشفرة وأن جهات الاتصال الخاصة بهم موثوقة.

وأوضحت "فايبر" أنه في حال كانت هناك مشكلة في مفتاح المصادقة لأي جهة اتصال موثوقة سابقة، سيتحول لون القفل إلى الأحمر. وهذا يعني أن جهة الاتصال هذه قد تكون غيرت هاتفها الأساسي، كما يمكن أن تشير إلى أن هناك هجوم تجسس على المحادثات.

وإلى جانب هذه المزايا، قالت فايبر إن الإصدار الأخير، الذي يحمل الرقم 6.0، يجلب ميزة الحذف Delete، التي تسمح للمستخدمين بحذف الرسائل من أجهزتهم ومن أجهزة المستقبل حتى بعد إرسالها سواء تمت رؤيتها أم لا.