غوغل.. إذن قانوني بـ"رقمنة" الكتب

سيتسنى لمجموعة "غوغل" الأميركية مواصلة مشروعها المتمحور على مكتبة رقمية ضخمة، بعد أن ردت المحكمة العليا في الولايات المتحدة طلب الاستئناف الذي تقدمت به مجموعة من الكتاب باعتبار أن "غوغل بوكس" ينتهك حقوق المؤلف الخاصة بهم.

فقد رفضت أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة طلب الاستئناف الذي تقدمت به نقابة الكتاب (أوثورز غيلد) للطعن في حكم سابق صادر عن القضاء، اتخذ إثر ملاحقة الكتاب قضائيا لـ "غوغل" لمعارضة مشروع رقمنة المؤلفات من دون موافقتهم. وكان القضاء الأميركي قد أيد قضية "غوغل".

ويسمح القرار الذي اتخذته المحكمة العليا للمجموعة الأميركية بمواصلة مشروعها من خلال تثبيت الحكم الصادر سنة 2013، من دون أن يعطيها إذنا مباشرا لإتمامه.

وفي هذا النزاع القضائي المستمر منذ أكثر من عقد، يعتبر المؤلفون أن "غوغل" تسمح بطريقة غير قانونية بنشر ملايين المؤلفات من دون تسديد حقوق المؤلف.

أما القرار الذي اتخذه في أكتوبر القاضي الفدرالي ديني تشين، فهو يعتبر أن أداة "غوغل بوكس" التي تسمح بالاطلاع على مقتطفات من المؤلفات تقدم "استخداماً منصفاً" بمقتضى القانون الأميركي الخاص بحقوق المؤلف.