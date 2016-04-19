كيف يمكنك عمل نسخة احتياطية من حسابك بـ"فيسبوك"؟

قد ترغب بعمل نسخة احتياطية عن حسابك الشخصي على "فيسبوك"، خشية اختراق الحساب أو مسح الصور أو البيانات عن طريق الخطأ. أو ربما ترغب بتصفح حسابك لاحقاً بدون وجود اتصال بالإنترنت. أياً كان السبب يوفر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طريقة سهلة لعمل نسخة احتياطية وتنزيلها على القرص الصلب، لتتمكن فيما بعد من نقلها إلى وسيلة تخزين ترغب بها.

إليك الطريقة:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على "فيسبوك" ومن ثم اضغط على "الإعدادات" ثم "عام".

في أسفل لائحة الخيارات سوف ترى خيار "تحميل الصفحة"، اضغط عليه ومن ثم ستواجه نافذة تطلب منك الاستعداد. اضغط "بدء التحميل".

وسوف يبدأ "فيسبوك "بتنزيل حسابك على شكل ملف مضغوط zip ، وحال الانتهاء قم بفك ضغط الملف لتشاهد كامل حسابك على "فيسبوك" على شكل ملف html حيث يمكنك استخدام متصفحك المفضل لفتح الملف.

والآن لديك نسخة يمكنك الاحتفاظ بها أينما تشاء.