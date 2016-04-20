نسخة باللون الذهبي الوردي من سامسونغ Galaxy S7 وS7 Edge

أعلنت شركة "سامسونغ"، اليوم الأربعاء، عن إطلاق نسخة جديدة باللون الذهبي الوردي من هاتفيها الذكيين "غالاكسي إس7" و"غالاكسي إس7 إيدج"، ليصبح عدد الألوان التي يتوفر بها الهاتفان خمسة ألوان.

وكانت الشركة الكورية الجنوبية أطلقت الهاتفين في وقت سابق من العام الحالي بأربعة ألوان، هي: الأبيض والفضي والذهبي والأسود.

وأوضحت "سامسونغ" أن النسخة باللون الذهبي الوردي من الهاتفين "غالاكسي إس7" و"غالاكسي إس7 إيدج" ستتوفر ابتداءً من اليوم الأربعاء في السوق الكورية الجنوبية، على أن تُطرح في أسواق أخرى قريباً.

يُشار إلى أن الهاتفين ساعدا "سامسونغ" في تحقيق زيادة بالأرباح خلال الربع الأول من العام تجاوزت الـ10% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.

كما يُشار إلى أن الهاتفين الجديدين جاءا بتحسينات صغيرة مقارنة بهواتف العام الماضي، ما دفع محللين إلى توقع مبيعات أضعف من تلك التي حققها الهاتف "غالاكسي إس6".

وكانت شركة "سامسونغ" قد أعلنت يوم 21 فبراير خلال حدث خاص أقامته على هامش مشاركتها بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2016 عن هاتفيها الذكيين "غالاكسي إس7" و"غالاكسي إس7 إيدج".

وجاء الهاتفان فيما يتعلق بالشكل بنفس تصميم هواتف العام الماضي، مع بعض التحسينات، مثل عودة منفذ بطاقات الذاكرة الخارجية "مايكرو إس دي microSD"، وزيادة سعة البطارية وتحسين قدرات الكاميرا.