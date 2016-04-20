760 ألف موقع اخترقت خلال سنة

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة غوغل بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا أن نحو 760,935 موقعاً إلكترونياً كانت عرضة لخطر الاختراق في سنة واحدة فقط.

وتختبر الدراسة فعالية مبادرة تنبيهات التصفح الآمن Safe Browsing Alerts الخاصة بغوغل، والتي تهدف إلى إعلام مسؤولي الشبكة بنشاط بالاختراقات الأمنية المحتملة وعناوين المواقع الضارة على مواقعهم على شبكة الإنترنت.

ولاحظ الباحثون بعد تحليل بيانات جرى جمعها في المدة الواقعة بين شهري يوليو 2014 - يونيو 2015، أن التواصل المستمر مع أصحاب المواقع يساعد مسؤولي الشبكة على القضاء على المشكلات المُبلَغ عنها بنسبة تصل إلى 50% أكثر.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول الدراسة إن إرسال الإخطارات إلى مديري الشبكات يمكن أن يقلل من طول مدة إصابة أي موقع على شبكة الإنترنت بالبرمجيات الخبيثة بنسبة 62% على الأقل. وقاس الباحثون أيضاً القدرة التقنية لأصحاب المواقع على التعامل بنجاح مع الخروقات الأمنية.

وبحسب نتائجهم، تمكن 80% من الإداريين من التخلص من المحتويات الضارة من أول محاولة، في حين وقع 12% فقط ضحية لهجوم جديد في غضون 30 يوماً من تاريخ إصلاح الثغرة.

ويُظهر التقرير أيضاً أن أكثر من ثلث جميع المواقع المعرضة لخطر الاختراق والتي اكتشفتها غوغل كانت باللغة الإنجليزية، مع الصينية، والألمانية، واليابانية والروسية في المراكز الخمسة الأولى.

وتصدرت منصة إدارة المحتوى ووردبرس WordPress القائمة عندما يتعلق الأمر بأكثر المنصات اختراقاً، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف جميع الهجمات. ولكن هذا الأمر ليس مستغرباً، نظراً إلى شعبية المنصة التي تدير أكثر من ربع المواقع الإلكترونية في العالم.

وتراقب غوغل في الوقت الراهن أكثر من 22,000 نظام مستقل أو ما يقرب من 40% من جميع الشبكات النشطة على الإنترنت.