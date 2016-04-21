أيسر تعلن عن أسرع كروم بوك حتى الآن

أعلنت شركة أيسر عن الحاسب المحمول الجديد Chromebook 14 for Work وهو ما قالت إنه أسرع حاسب كروم بوك يتوفر في الأسواق حتى الآن. وقد تم تصميم الحاسب بمواصفات تجعل منه مناسبا لتحمّل ظروف الاستخدام القاسية.

ويعمل الجهاز بالجيل السادس من معالج Intel Core i ويقدم 12 ساعة من وقت عمل البطارية وبإمكانه تحمّل الصدمات، إذ يمكن أن ينجو من السقوط من على ارتفاع 45 سنتيمترا ويحتمل وزنا يبلغ 60 كيلوغراما دون أن يصاب بأي ضرر، كما أنه مقاوم للماء ويمتلك لوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية ومنفذ اتصال حديث من نوع USB Type-C يتيح نقل البيانات وشحن الجهاز عبر نفس المنفذ، إضافةً إلى وجود منفذ يو إس بي تقليدي وآخر من نوع HDMI.

شاشة الجهاز بقياس 14 بوصة وتمتلك حوافا ضيقة سمحت للشركة إنتاج حاسبٍ ذو شاشة أكبر بهيكل أصغر حجمًا، كما أن الغطاء الخلفي للشاشة مصنوع من الزجاج المُقسّى القابل للتخصيص عبر الطباعة عليه وهو ما يتيح للمستخدم تخصيصه بصور وألوان خاصة أو حتى طباعة شعار شركته على الغطاء.

ويُعتبر الجهاز الجديد النسخة المخصصة للعمل من الحاسب الذي أعلنت عنه أيسر الشهر الماضي Chromebook 14 الذي جاء بهيكل معدني لكن بمعالج أضعف من نوع سيليرون Celeron.

يُذكر أن أيسر لم تذكر أية تفاصيل عن سعر الجهاز أو الموعد المتوقع لطرحه في الأسواق.