مفاجأة.. اشحن هاتفك من النباتات !

لم تعد مجبرا بعد الآن أن تربط نفسك بمأخد التيار الكهربائي حتى تشحن هاتفك النقال أوالكومبيوتر اللوحي وما شابهه، فقد صار بوسعك القيام بذلك من خلال وعاء النباتات.

قالت شركة إسبانية إنها تمكنت من ابتكار وعاء نباتات منزلي قادر على شحن الهواتف الذكية بالاعتماد على الكهرباء المولدة عن طريق عملية التركيب الضوئي التي تقوم بها النباتات فقط.

وتعتزم شركة Arkune Technologies، التي تتخذ من مدينة برشلونة مقرًا لها، بيع ابتكارها الجديد الذي أطلقت عليه اسم Bioo Lite مقابل 112 دولارًا أميركيًا فقط.

وأوضحت الشركة أن Bioo Lite تعتمد كليًا على عملية التركيب الضوئي التي تقوم بها النباتات لتحول أشعة الشمس وسط تفاعلات أخرى إلى كهرباء يمكن استخدامها في شحن الهواتف الذكية.

ويضم وعاء النباتات Bioo Lite أحواض أصغر من البكتريا التي تتفاعل مع الماء. فحالما تبدأ النبتة بتحويل أشعة الشمس إلى طاقة، تبدأ مكونات الناشئة في التربة بالتقطر من خلال غشاء نصف نافذ يغطي أواني البكتيريا.

وبعد ذلك تتغذى البكتريا على المكونات التي تعمل بدورها على خلق إلكترونات تتجمع عن طريق شبكة من الأسلاك النانونية، لتُخزَّن هذه الإلكترونات لاحقًا في بطارية تقع أسفل الحوض تتصل مع سلك USB يمكن استخدامه في شحن الهواتف.

ويقول مبتكرو Bioo Lite إن هذه العملية فعالة جدًا، إذ إنها ستتيح للمستخدم بإعادة شحن هاتف الذكي ثلاث مرات يوميًا، كما يمكن شحنها أثناء الليل.

يُذكر أن الطاقة الكهربائية الناتجة عن الابتكار الجديد تساوي 3.5 فولت، وهي تساوي تقريبًا نفس الطاقة التي توفرها منافذ USB الموجودة على الحواسب الشخصية.

وأطلقت شركة Arkune Technologies حملة على موقع التمويل الجماعي IndieGoGo لجمع مبلغ 15,000 دولار، وحتى الآن تم جمع نحو 19,000 دولار مع أنه ما يزال هناك شهر لانتهاء الحملة.

وتقول الشركة إنها تعتزم بدء شحن Bioo Lite بحلول نهاية العام الحالي.