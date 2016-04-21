مكالمات صوتية جماعية من فيسبوك مسنجر

أعلنت شركة فيسبوك، الأربعاء، عن دعم المكالمات الصوتية الجماعية ضمن تطبيق الدردشة التابع لها "مسنجر". وفي الوقت الذي أتاح فيه التطبيق منذ العام 2014 ميزة المكالمات الصوتية، إلا أنها كانت محصورة بالمحادثات الثنائية فقط، لكن بدءاً من الآن سيُصبح بإمكان المُستخدمين الدردشة صوتياً بشكل جماعي ضمن التطبيق.

وقالت الشركة إن ميزة المكالمات الصوتية الجماعية ستصل لمُستخدمي النسخة الأخيرة من التطبيق على أندرويد وiOS خلال الساعات الـ24 القادمة، حيث ستظهر أيقونة جديدة على شكل سمّاعة هاتف ضمن نافذة الدردشة الجماعية، يؤدي الضغط عليها لإنشاء اتصال جماعي.

ويمكن لمدير الجلسة (الشخص الذي أنشأ غرفة الدردشة الجماعية) التحكم بالمشاركين، حيث يستطيع اختيار أعضاء الدردشة الذين يُريد إدراجهم ضمن الدردشة الصوتية كي يتم إرسال إشعار الاتصال لهم بشكل فوري، ويمكن لمن تمّت دعوتهم الضغط على أيقونة سماعة الهاتف للاشتراك في المكالمة الجارية في أي وقت، حتى لو فاتهم الرد على الاتصال في المرة الأولى. كما يستطيع مدير الجلسة مشاهدة الأشخاص المُشاركين في الاتصال الجماعي وإرسال التنبيهات لغير المشاركين لدعوتهم مرة أخرى.

يُذكر أن تطبيق مسنجر يمتلك أكثر من 900 مليون مستخدم حول العالم، وكان مارك زوكربيرج قد أعلن العام الماضي بأن حوالي 10% من إجمالي المكالمات الصوتية التي تتم عبر الإنترنت، تحدث من خلال تطبيق الدردشة الشهير.