إلى أصحاب "آيفون".. انتبه هذه رسالة احتيالية

استلم مجموعة من مستخدمي أجهزة آيفون iPhone رسائل احتيالية نصيّة Scam تهدف إلى سرقة بيانات مستخدمي هذه الأجهزة، حيث تظهر هذه الرسالة على أنها مرسلة من قبل فريق دعم آبل، وتطلب من المستخدم المستهدف لتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به في موقع وهمي.

ويذكر نص الرسالة الاحتيالية التي استهدفت مستخدمين في بريطانيا فقط، أن حساب آبل Apple ID الخاص بالمستخدم انتهت صلاحيته، وهو بحاجة إلى زيارة الصفحة الوهمية لاستلام كلمة السر الجديدة.

وعلى الرغم من أن شركة آبل لم تعلق رسمياً على هذه الرسائل، إلا أنها في صفحة الدعم الرسمية، تشير إلى أن الشركة لا تقوم بالتواصل مع المستخدمين عبر هذا الأسلوب. وكقاعدة عامة، لا تنصح آبل المستخدمين بإرسال بيانات البطاقات الائتمانية، وكلمات المرور، ومعلومات شخصية موسّعة عبر البريد الإلكتروني إلى أن يتم التحقق من هوية الطرف الآخر.

وتضيف الشركة في صفحتها، إلى أن أحد الطرق الشائعة في تصيّد المستخدمين هي إدراج روابط في الرسائل الإلكترونية لتبدو كأنها روابط لمواقع موثوقة، لذا يجب على المستخدمين الحذر واتخاذ خطوة إضافية في التحقق من كون الرابط موثوق أم مزوّر.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المستخدمون لحملة رسائل احتيالية تستهدف عدداً كبيراً من المستخدمين، إلا أن وصول هذه الرسائل الاحتيالية عبر الرسائل النصية القصيرة SMS لا يعد أمراً شائعاً مقارنة بالحالات السابقة.

