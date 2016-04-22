كيف تحصل على كلمات الأغاني على هاتفك؟

يوفّر تطبيق Musixmatch كلمات الأغاني بشكل مباشر على الأجهزة الذكية دون أن يضطر المستخدم لبذل الوقت والجهد في البحث عنها.

حيث يقوم التطبيق بالتعرف على الأغنية التي يتم الاستماع إليها عبر أي من برامج الموسيقى المتوفرة على الأجهزة الذكية ويقوم مباشرة بعرض الكلمات على الشاشة ضمن نافذة عائمة (على أندرويد) يمكن تصغيرها بسهولة.

ما يميّز البرنامج هو توفيره الكلمات بشكل متزامن مع الأغنية حيث أنه يكتفي بإظهار السطر الذي يقوم المؤدّي بغنائه.

وبالإضافة إلى فريقه التقنيّ يعتمد البرنامج على المتطوعيين من مستخدميه، فإذا صادفتك أغنية لا تتوفّر كلماتها على البرنامج فإنّه يمكنك إضافة الكلمات والبدء بمزامنتها حسب السمع.

عند تشغيل التطبيق سيطلب السماح بمعرفة المسارات التي تقوم بالإستماع إليها وبعد الموافقة سيكون التطبيق جاهزاً لإستخدام.

يتوفر التطبيق بشكل مجاني على أندرويد، ios، وويندوز فون.