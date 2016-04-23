سامسونغ تعتزم إطلاق طراز بشاشة منحنية من جالاكسي نوت6

تعتزم شركة سامسونغ إطلاق طرازين من هاتفها اللوحي المرتقب جالاكسي نوت 6، وفق ما نقل موقع هولندي عن مصادر قال إنها موثوقة.

وقال موقع GSM/HelpDesk إن الشركة لن تكشف عن الطرازين معًا، إنما ستختار أحدهما لتعلن عنه خلال حدث الكشف عن الهاتف، المتوقع في شهر آب/أغسطس القادم.

وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد كشفت العام الماضي مع هاتفها جالاكسي نوت 5 عن الهاتف جالاكسي إس6 إيدج بلس Galaxy S6 Edge+ الذي يمتاز بأنه يقدم شاشة منحنية من الجانبين، وجاء بنفس قياس مرافقه.

ويتحدث الموقع الهولندي أن الطراز الآخر للهاتف جالاكسي نوت 6 سيأتي مع شاشة منحنية، بالنظر إلى أن سامسونج لا تعتزم طرح خلف للهاتف جالاكسي إس6 إيدج بلس.

وفيما يتعلق بمواصفات جالاكسي نوت 6، تتحدث التسريبات أنه سيقدم شاشة Super AMOLED بقياس 5.8 بوصات وبدقة 2560×1440 بكسلًا، كما سيقدم ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 6 جيجابايتات، و 32 جيجابايتًا من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويُتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسلًا تقدم نفسه التقنيات التي تمتاز بها كاميرا الهاتف جالاكسي إس7، الذي أطلقته في وقت سابق من العام الحالي، كما سيأتي ببطارية سعتها 4,000 ميلي أمبير/ساعة.

وفيما يتعلق بالمعالج، يُتوقع أن يأتي الهاتف اللوحي المرتقب بطرازين، الأول بمعالج من إنتاج شركة سامسونج نفسها، والآخر بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم.

