غوغل يحتفل بـ"شكسبير"

يحتفل محرك البحث غوغل اليوم بمرور 400 عام على وفاة الكاتب والشاعر ويليام شكسبير، وذلك من خلال تصميم جديد لشعار غوغل على صفحته الرئيسية يُظهر رسمًا للشاعر الشهير مُحاطًا بمجموعة من الرسوم المُصغّرة والتي يُعبّر كل منها عن أحد مؤلفاته المسرحية.

ووصف غوغل شكسبير بالعبقري، وقال إنه كتب 38 مسرحية وساهم في التمثيل بمعظمها خلال سنوات حياته البالغة 52 عامًا، وأضاف بأن قصائد ومسرحيات شكسبير وأعماله الأخرى تركت خلال القرون الأربعة الماضية أثرًا فريدًا على الحياة الثقافية للعالم.

كما خصصت الشركة صفحةً خاصةً ضمن موقع معهد غوغل الثقافي لاستعراض بعض أعمال شكسبير، أو الأعمال المستوحاة من إرثه الثقافي الكبير، وتتضمن الصفحة صورًا قديمة له ولملابس تم استخدامها في مسرحياته إضافةً إلى صور ومؤلفات حديثة تتعلق به.

ولد شكسبير في إنجلترا في العام 1564، وقد أنتج معظم أعماله المعروفة بين 1589 و 1613 وتوفي في 23 أبريل من العام 1616.

يُشار إلى أن رسومات الشعار أو مايعرف بـ Doodles تعد بمثابة تغييرات وزخارف يتم إدخالها على شعار غوغل احتفاءً بشخصيات مختلفة أو أحداث متنوعة أو مناسبات خاصة مثل الأعياد والذكرى السنوية وحياة مشاهير الفنانين والعلماء.

