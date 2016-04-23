اتفاق سلام شامل بين مايكروسوفت وغوغل

اتفقت شركتا مايكروسوفت وغوغل على التخلي عن الشكاوى المقدمة من كل طرف ضد الآخر.

ويقضي الاتفاق المبرم بين شركتي مايكروسوفت وألفابيت القابضة لغوغل بسحب كل الشكاوى المقدمة من كل من الطرفين ضد الآخر.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن "مايكروسوفت وافقت على سحب شكاواها التنظيمية ضد غوغل مما يعكس تغير أولوياتنا القانونية. سنواصل التركيز على المنافسة بقوة على الأنشطة وعلى عملائنا".

وقالت غوغل في بيان منفصل إن الشركتين تريدان المنافسة بقوة بناء على جدارة منتجاتهما وليس في "الإجراءات القانونية".

واتفقت الشركتان في سبتمبر على وقف كل الدعاوى القانونية المتعلقة بخرق براءة الاختراع ضد بعضهما البعض لتسويا بذلك 18 قضية في الولايات المتحدة وألمانيا.

وقالت غوغل يوم الجمعة: "بعد اتفاقنا بشأن براءة الاختراع اتفقنا الآن على سحب الشكاوى التنظيمية المقدمة من كل طرف ضد الآخر".

وكان منافسو غوغل قد قدموا شكاوى لجهات التنظيم في الولايات المتحدة زاعمين أن شركة خدمات الانترنت تستخدم بشكل غير عادل نظام أندرويد لاجتذاب الاعلانات على الانترنت.

واتهمت أيضا المفوضية الأوروبية غوغل العام الماضي بتشوية نتائج البحث على الانترنت لصالح خدمتها للتسوق.