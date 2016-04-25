شباب أردنيون يطلقون موقعا إلكترونيا تحت شعار"اقرأ عربي"

بسبب افتقار الشبكة العنكبوتية لمواد لمختلف المواضيع باللغة العربية، أطلق مجموعة من الشباب في الأردن موقع "موضوع كوم" تحت شعار "اقرأ عربي"، لإثراء المحتوى العربي في مختلف الجوانب وفق مرجعية موثوقة.

ورغم تزاحم المعلومات على الشبكة العنكبوتية بمختلف اللغات، إلا أن المحتوى في اللغة العربية لا يشكل إلا 1% فقط منها، الأمر الذي دفع بمجموعة من المبادرين في الأردن إلى إطلاق موقع إلكتروني تحت اسم "موضوع اقرأ عربي" لإثراء المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية.

ويُعتبر الموقع "اقرأ عربي" الآن أكثر المواقع العربية مشاهدة بعدد زواره الذي يزيد عن 20 مليون زائر شهرياً.

هذه الحملة الإلكترونية يتوقع باحثون أن تحدث ثورة في مجال المعلوماتية في اللغة العربية