توقّعات بإطلاق تحديث ويندوز 10 السنوي في نهاية يوليو

قال موقع ثوروت Thurrott في تقريرٍ نشره الأربعاء، إنه من المتوقع إطلاق تحديث ويندوز 10 السنوي Windows 10 Anniversary Update في نهاية شهر يوليو/تموز القادم وذلك نقلا عن مصادر داخل الشركة.

وعلى الرغم من أن شركة مايكروسوفت Microsoft لم تحدد موعداً لإطلاق التحديث الذي أعلنت عنه في مؤتمر بيلد 2016 Build 2016 حيث ذكرت أيضاً أنه سيكون متاحا للتحديث مجاناً لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10، إلا أن موظفين داخل الشركة ذكروا أن خارطة الطريق الحالية لهذا التحديث ستتم في منتصف شهر يوليو/تموز القادم.

وعلى الرغم من أن تواريخ إطلاق أي منتج قابلة للتغيير في أي لحظة، إلا أن كون هذا التحديث هو التحديث السنوي لنظام التشغيل ويندوز 10، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن نظام التشغيل تم إطلاقه للمرة الأولى في 29 يوليو/تموز من العام الماضي، فإنه من المرجح أن يتم إطلاق التحديث في اليوم ذاته الذي تم فيه إطلاق نظام التشغيل للمرة الأولى والذي يوافق يوم الجمعة.

يذكر أن شركة مايكروسوفت كانت قد بدأت بالإعلان عن الميزات الجديدة التي سيتم إطلاقها في التحديث السنوي لنظام التشغيل تضمنت تحسينات على ميزات كورتانا Cortana، ومركز العمليات Action Center، وتنبيهات متصفح مايكروسوفت إيدج Microsoft Edge وميزة التحقق بخطوتين وقائمة ابدأ محدّثة وتأمين اتصال أفضل بين أجهزة الكمبيوتر والهواتف الجوالة مع الأجهزة الأخرى بالإضافة إلى توفير سطر أوامر لينوكس لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10.