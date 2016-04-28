تطبيق "Airtime" لدردشة الفيديو الجماعية مع الأصدقاء

يتوفّر الكثير من الخدمات والتطبيقات التي تسمح للمستخدم بالتواصل مع مجموعة من الأصدقاء عن طريق الصوت والفيديو، ولكن معظمها يقتصر على إتمام هذه المهمة فقط دون إضافة أي ميزات أخرى لها، كمشاركة الفيديو والموسيقى مع الأصدقاء أثناء المحادثة والاستماع إليها بشكل جماعي.

تطبيق "Airtime" المتوفّر بشكلٍ مجاني لمستخدمي أجهزة أندرويد عبر متجر غوغل بلاي ومستخدمي أجهزة iOS عبر متجر آب ستور يُتيح للمستخدم إمكانية إجراء محادثات فيديو مع مجموعة من الأصدقاء بنقرة زر واحدة، وذلك عن طريق إضافتهم إلى مجموعة خاصة بهم ومن ثم بدء المحادثة.

ويُتيح التطبيق أيضاً إمكانية الاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة مقاطع الفيديو مع الأصدقاء في الوقت الحقيقي أثناء الدردشة، دون الحاجة لقطع الاتصال، وبالتالي يُتيح إمكانية الاستمتاع بالموسيقى والفيديو مع الأصدقاء عن بُعد بسهولة.