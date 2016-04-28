غوغل تعلن عن أحزمة جديدة لساعات أندرويد وير

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق مجموعة من الأحزمة المصممة خصيصًا للساعات الذكية العاملة بمنصة أندرويد وير Android Wear التابعة لها، مستهدفة بذلك عشاق تبديل الأحزمة من مستخدمي هذه الفئة من الساعات.

وقالت الشركة الأميركية في منشور على مدونتها الخاصة بنظام أندرويد إن الأحزمة الجديدة، التي أطلقت عليها اسم MODE، تأتي لجعل تبديل الأحزمة سهلة وسريعة كما هو تبديل وجوه الساعات.

وأوضحت غوغل أن أحزمة MODE، التي تأتي بالشراكة مع العلامة التجارية b&d من شركة Hadley Roma، تعتمد مبدأ السحب والتبديل، وهي تدعم معظم الـ 12 علامة تجارية المختلفة من الساعات الذكية العاملة بمنصة أندرويد وير، وهي نسخة معدلة من نظام التشغيل أندرويد مصممة خصيصًا لهذه الفئة من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء.