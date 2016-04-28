"نينتندو" تؤكد: إطلاق منصة الألعاب NX في مارس 2017

أكدت شركة "نينتندو Nintendo " عزمها إطلاق منصة الألعاب المرتقبة، التي تحمل الاسم الرمزي "NX"، في شهر مارس 2017.

وقالت الشركة اليابانية في تقريرها الخاص بنتائجها المالية إنها تتوقع ارتفاعاً في أرباحها التشغيلية بنسبة 36.9% خلال سنتها المالية التي تنتهي في شهر مارس القادم، بينما تخطط لإطلاق المزيد من ألعاب الفيديو للأجهزة الذكية، وكذلك الجيل القادم من منصة الألعاب خاصتها.

وتقدر "نينتندو"، المتخصصة في مجال ألعاب الفيديو أن تنمو الأرباح التشغيلية إلى 45 مليار ين (404.9 مليون دولار أميركي) من 32.9 مليار ين قبل عام، عندما كانت الأرباح تتماشى تقريباً مع التوقعات.

وكانت الشركة المطورة للعبة "Super Mario" الشهيرة قد قالت العام الماضي إنها ستدخل قطاع الألعاب المحمولة سريع النمو بعد سنوات من مقاومة دعوات المستثمرين لهذه الخطوة، وذلك مع تحول المستهلكين من منصات الألعاب المخصصة إلى ألعاب الفيديو على الأجهزة الذكية.

وفي شهر مارس الماضي، أطلقت نينتندو لعبتها الاجتماعية "Miitomo"، وهي أول لعبة محمولة لها، تاركةً المستثمرين والمشجعين بانتظار ألعاب تحقق النجاح الهائل الذي حققته لعبة "Super Mario Bros".

وكانت الشركة قد وعدت في السابق بإطلاق 4 ألعاب للهواتف الذكية خلال العام الحالي، وفي بيان الأرباح، الأربعاء، قال رئيس الشركة تاتسومي كيميشيما إن هناك لعبتين قادمتان خلال فصل الخريف القادم.

أما بالنسبة لمبيعات منصة الألعاب الحالية "Wii U" فقد تراجعت مقارنة بمنافساتها "بلاي ستيشن 4" من سوني و"إكس بوكس ون" من مايكروسوفت، وتتوقع "نينتندو" أن تحقق المنصة مبيعات بواقع 800,000 وحدة خلال العام المالي الحالي، من 3.26 ملايين خلال العام السابق.

وكشف كيميشيما أن الشركة تعتزم إيقاف إنتاج منصة "Wii U" بحلول شهر مارس 2018.